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Новинки в магазине
Нож к станку СМЖ-175 (88х59х24)
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Нож к станку СМЖ-175 (88х59х24)
по запросу
Нож к станку СМЖ 322 (160х50х42)
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Нож к станку СМЖ 322 (160х50х42)
2 300 руб
Правильно-вытяжной автомат GT 4-16
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Правильно-вытяжной автомат GT 4-16
489 000 руб
Правильно-вытяжной автомат GT 3-12 ручной
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Правильно-вытяжной автомат GT 3-12 ручной
47 500 руб
Правильно-вытяжной автомат GT 3-8
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Правильно-вытяжной автомат GT 3-8
230 000 руб
ОБЗОР МЕХАНИЧЕСКИХ ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦ НГ-16
Ножницы гильотинные НГ-16 часто используются на крупных и мелких заготовительных предприятиях, заводах и в цехах
ОБЗОР МЕХАНИЧЕСКИХ ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦ Н-478
ОБЗОР КОВОЧНЫХ МОЛОТОВ СЕРИИ МА
Обзор гидравлических прессов серии П
Станки универсальные оснащены прочной сварной станиной открытого типа, которая имеет С-образную форму
ОБЗОР МЕХАНИЧЕСКИХ ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦ НА3121
Механические гильотинные ножницы НА3121 применяются для продольной и поперечной рубки листового металла
ОБЗОР ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦ СЕРИИ НГ
Благодаря гидравлическим ножницам, возможно осуществить быструю резку металлических листов и других деталей

Металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки

Успешность, компании связана с конкурентоспособностью продукции. Магазин CK-STROYAVTO.RU предлагает высокотехнологичные металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки, с помощью которых вы увеличите производство, сократите текущие расходы, уменьшите количество обслуживающего персонала, выгодно выделитесь на фоне конкурентов.


 

Преимущества современного оборудования

  • Автоматизация процесса

  • Снижение производственных затрат

  • Повышение производительности труда

  • Экономия материалов

  • Понижение процента брака


Особенности металлообрабатывающего оборудования

Интернет-магазин CK-STROYAVTO.RU продает оборудование для ваших целей от небольших точильных, шлифовальных машин до профессиональных фрезерно-токарных станков с ЧПУ.

Продукция имеет сертификаты качества, гарантию, поставляется непосредственно с заводов-производителей, без третьих рук и перекупщиков. Вы купите технику по лучшей на рынке цене.

 


Особенности и преимущества деревообрабатывающего оборудования

Изделия из дерева относятся к элитной продукции, чтобы отвечать запросам клиентов, посмотрите каталог станков интернет-магазина CK-STROYAVTO.RU, представлены:

  • фуговальные;
  • круглопильные;
  • фрезеровальные;
  • шлифовальные;
  • реймусовые;
  • комбинированные;
  • другие типы.

Кроме производственных агрегатов в продаже дополнительное оборудование, например, стружкоотсосы.

Каталог содержит модели как для небольших частных мастерских, так для промышленных предприятий.

 


CK-STROYAVTO.RU: удобно, доступно, с гарантией

Мы проверенная временем компания, с десятками положительных отзывов. Четко понимаем запросы клиентов, поэтому обеспечиваем:

  • возможность наличного/безналичного расчета;
  • работа с юрлицами через инвойсы, счета-фактуры;
  • оперативная обработка, отправка заказа.

За счет продуманной логистики и партнерских отношений с заводами-изготовителями, у нас оборудование стоит даже дешевле, чем напрямую у производителя. Постоянным клиентам индивидуальные условия. Оформите заказ прямо сейчас или созвонитесь с консультантом для уточнения деталей.





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